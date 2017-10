“Dia das Crianças na Praça” ocorre domingo

O governo municipal organizou uma programação especial para o domingo (08). Denominado de “Dia das Crianças na Praça”, o evento é uma homenagem às crianças pela passagem da data. Toda a população está convidada a participar das festividades, que começam às 14h30min, na Praça Irmã Crysantha. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Entre as atividades previstas está o show com “Vanessa Salin Personagens Infantis”, que apresentará a peça “Vivendo em Encanto”. De maneira interativa, os personagens contarão e interpretarão histórias emocionantes e encantadoras dos contos de Fada.

Também haverá feira de produtos coloniais e artesanato, tenda do chimarrão, livraria Casa do Estudante, música ao vivo e brinquedos infláveis. A sugestão é de que as pessoas tragam suas cadeiras. O “Dia das Crianças na Praça” é uma realização do governo municipal.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul