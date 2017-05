Dia das Mães movimentará R$ 402 milhões para o comércio do RS

O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o varejo, e esse ano, deve movimentar cerca de R$ 402 milhões para o comércio do Rio Grande do Sul. Segundo pesquisa da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, 79,3% dos gaúchos comprarão presentes alusivos à data.

Conforme o presidente da AGV, Vilson Noer a importância da data aliada a chegada do frio motivam os consumidores a comprarem, nem que seja uma lembrança. “A expectativa dos lojistas é de um crescimento nas vendas com relação ao Dia das Mães do ano passado de até 6 a 8% nominal”, destaca Noer.

O levantamento mostra que as mães (86,2%), as sogras (31%) e as avós (10,3%) receberão presentes neste 12 de maio. Além delas, irmãs, tias e madrastas também apareceram na lista de presenteadas em 2017. Roupas, acessórios, livros, cosméticos, chocolates e sapatos lideram as intenções de compra. A maioria dos gaúchos (86%) revelou que prefere fazer surpresa na hora de comprar presente para o Dia das Mães.

“Podemos perceber que em mais um ano, as pessoas estão diminuindo os seus gastos médios, mas mesmo assim irão comprar algum presente para suas mães, com um tíquete médio de R$ 90 a R$ 110”, ressalta Noer.

O cartão de crédito foi apontado pela maioria como forma de pagamento que será mais utilizada (44,8%), seguido de dinheiro (37,9%) e do carnê (10,3). Cerca de 69% dos participantes da pesquisa farão as compras em lojas de rua, mesmo número que escolheu a semana do Dia das Mães para adquirir o presente.

Texto: Ascom AGV