Dia do Músico será dia 23 de novembro

O tradicional encontro para comemorar o Dia do Músico irá ocorrer no dia 23 de novembro de 2017, no Esquinão Lanches, em Imigrante. O desfile iniciará às 19h30min, no posto Vale Verde, até o Esquinão Lanches, passando pela avenida principal.

Durante todo o encontro serão realizadas apresentações individuais e coletivas. Os cartões antecipados podem ser obtidos no Esquinão Lanches ou reservados pelo telefone (51) 98107-4161, com Gilnei, no valor de R$23. Mais informações podem ser obtidas com Charles, pelo telefone (51) 98123-9703.

Texto: Ascom Imigrante