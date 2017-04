Dia especial de vacinação para adolescentes é neste sábado

A Secretaria de Saúde (SESA) promove neste sábado (29) o Dia D do Adolescente com vacinação contra Meningite C e HPV. As vacinas já são realizadas diariamente nas Unidades de Saúde do município, mas receberão um dia especial no calendário de vacinação básico para aqueles jovens que não têm como se dirigir até a unidade por falta de tempo durante a semana.

Neste sábado, as Unidades de Saúde do Centro, Montanha, São Cristovão e Olarias estarão abertas das 8h às 17h para realizar estas e outras vacinas do Calendário do Adolescente. No momento da vacinação, os adolescentes devem apresentar a carteira de vacinas.

Sobre as vacinas:

– A vacina meningocócica C é disponibilizada para adolescentes de 12 e 13 anos. Ela tem como objetivo reduzir o número de portadores da bactéria causadora da meningite e permite que a proteção gerada seja prolongada até a idade adulta.

– A vacina HPV quadrivalente, que também é disponibilizada nas Unidades de Saúde, é destinada a meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 e 13 anos. Esta vacina previne o câncer de colo de útero e pênis, lesões anogenitais pré-cancerosas e verrugas genitais.

Texto: Ascom Lajeado