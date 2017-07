Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais terá realização de testes rápidos em Lajeado

Em alusão ao Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) DST/AIDS, órgão vinculado à Secretaria de Saúde (Sesa) de Lajeado, realizará testes rápidos na Rua Júlio de Castilhos.

No dia 28, das 9h às 16h, em frente à Caixa Econômica Federal, serão realizados testes rápidos para diagnóstico de Hepatite B e Hepatite C, Sífilis e HIV. Os profissionais prestarão informações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISF), de maneira a incentivar o uso de preservativos. Servidores da ESF São José, bem como do Caps AD e Saúde Prisional ajudarão no trabalho. Também alusivo ao Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, em parceria com o Rotary Engenho, no dia 25, o SAE realizará testes rápidos na empresa Docile Alimentos.

Antes disso, no dia 20 de julho, o SAE participará do evento realizado pelo Sest/Senat, em alusão ao Dia do Motorista, junto ao Posto do Arco, para aplicação de testes rápidos de Hepatite B e Hepatite C, Sífilis e HIV. O objetivo é diagnosticar precocemente estas doenças e prestar esclarecimentos sobre formas de prevenção.

Texto: Ascom Lajeado