Dia Mundial do Rock terá ação social e show de cães adestrados

Assim como os shows que deram origem ao Dia Mundial do Rock no anos 80, em Imigrante também existe a preocupação em auxiliar entidades. O evento irá ocorrer nos dias 15 e 16 de julho, na Praça Municipal Henrique Brücker, no Centro de Imigrante.

Dessa forma, será cobrado de forma espontânea o ingresso de 1kg de alimento não perecível, que será destinado às escolas do município.

O evento também contribui com os Amigos dos Anjos de Quatro Patas, que são protetores independentes de Imigrante que buscam incentivar a castração de animais com o intuito de evitar a procriação, abandono e maus-tratos.

Dessa forma, o Dia Mundial do Rock trará Rudinho Bombassaro, da Espaço Novo Cão, para um show com seis cães altamente adestrados das raças border collie, pitt bul, pastor belga, spits alemão e vira-lata. Além do espetáculo ele dará dicas comportamentais caninas.

Esta atração será no domingo, às 9h30min, e o ingresso espontâneo é de 1 kg ração para gatos ou cachorros, para colaborar com o trabalho voluntário dos protetores. O Show-dog é um oferecimento de Metalúrgica Hassmann, Caelo, Linq, Britamil, Farmácia Isafarma, e Luminárias Müller.

O 4º Dia Mundial do Rock é uma realização da Associação Cultural de Imigrante, que conta com o patrocínio máster do Município de Imigrante, Ouro de Sicredi, Prata de Salva Craft Beer e Bronze de Lojas Benoit

Texto: Ascom Imigrante