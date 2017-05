Dia Nacional da Vacinação contra a gripe será em 13 de maio

Para reforçar a campanha contra a gripe, o Rio Grande do Sul se prepara para o Dia D – Dia Nacional da Vacinação, marcado para 13 de maio, um sábado. Nesta data as unidades de saúde dos municípios e postos itinerantes irão funcionar para aplicar a vacina na população que faz parte dos grupos prioritários.

A campanha começou no dia 10 de abril e vai até 26 de maio. Em 2017, mais de 4 milhões doses de vacinas estão destinadas para o Rio Grande do Sul. A principal novidade deste ano é a inclusão de professores das redes pública e privada no público-alvo da campanha. Além destes, fazem parte do grupo prioritário indígenas, crianças de seis meses até cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), idosos (60 anos ou mais), doentes crônicos, trabalhadores da área da Saúde, pessoas privadas de liberdade e funcionários de presídios.

Conforme a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), Tani Ranieri, a adesão à campanha no Estado tem sido boa, porém é importante que a população procure a vacina antes da chegada do inverno. “Nossa expectativa é chegar aos 90% de adesão”, afirmou.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, até essa terça-feira (2), 1.194.143 de pessoas foram imunizadas no Rio Grande do Sul.

Veja abaixo a vacinação por grupos :

– crianças – 125.443

– gestantes – 32.431

– puérperas – 8.358

– indígenas – 6.301

– idosos – 628.690

– trabalhador da Saúde – 132.726

– professores do Ensino Básico e Superior – 47.362

– comorbidades – 200.001

– outros – 2.397

– total – 1.194.143

Texto: Ascom RS