Diabéticos trabalham uso de chás medicinais

Em busca de uma melhor qualidade de vida, o Grupo dos Diabéticos reuniu-se novamente dia 10 de maio, quarta-feira. O encontro ocorreu no auditório do Posto de Saúde e teve como tema o uso de chás medicinais como forma de manutenção dos índices de açúcar no sangue. A atividade teve a parceria do escritório municipal da Emater-RS/Ascar.

A extensionista de bem-estar social, Cleide Giampietro Gutierrez apresentou propriedades, efeitos e a importância do consumo de diversas plantas para o metabolismo. A conversa contou ainda com a presença da técnica em enfermagem, Eliane Neuhaus, médico clínico geral Diego Machado Terres e a nutricionista Ana Paula Jasper. O grupo ocorre semanalmente, a partir das 13h30min.

Texto: Ascom Colinas