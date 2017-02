Dicas e motivação marcam lançamento do Liquida Lajeado

Com o objetivo de proporcionar excelentes negócios para empresas e consumidores, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado lançou, na manhã desta quarta-feira (8), o Liquida Lajeado 2017. Em sua 11ª edição, a tradicional campanha acontece quinta, sexta e sábado (9, 10 e 11) em 100 estabelecimentos da cidade e oferece até 70% de desconto. Além dos preços reduzidos, também se encontram condições de pagamento facilitadas, como parcelamento em até 10 vezes ou primeiro pagamento para 100 dias.

Durante o evento, os participantes puderam conferir a explanação da consultora empresarial e especialista em Marketing e Vendas, Lauren Andara, que compartilhou experiências pessoais de compra e falou sobre sua prática com o varejo e na coordenação de projetos como Liquida Porto Alegre e Liquida Alvorada. Para ela, esse é um momento imperdível – “a liquidação das liquidações” – e a identidade visual desta edição contribui para aguçar o interesse e estimular as vendas. Destacando a necessidade de se criar um clima festivo nas lojas, Lauren ressaltou a importância do envolvimento de toda a equipe e alertou sobre a concessão de descontos reais para que a liquidação cumpra com o prometido. Ao citar que as promoções estão perdendo credibilidade em virtude de maus exemplos no varejo, observou que uma ação negativa pode manchar a imagem da empresa para sempre.

Segundo a profissional, a tendência do setor é a valorização do relacionamento e durante a campanha não se pode esquecer do bom atendimento aos clientes. A loja precisa oferecer experiência dentro do ponto de venda e, mesmo que sejam de coleções anteriores, os produtos ofertados precisam ser de qualidade e gerar a satisfação do comprador. Ela garantiu que para a promoção ter sucesso, o consumidor precisa sair dizendo: “Fiz um baita negócio em Lajeado. Esse Liquida tem promoções mesmo. Valeu a pena”.

O presidente da entidade, Heinz Rockenbach, afirmou que a liquidação auxilia na renovação do estoque e gera fluxo de caixa, além de prospectar e fidelizar clientes. Responsável pela publicidade da campanha, o diretor da agência Falara, Fabiano Bladt, parabenizou a adesão das empresas e enfatizou que “o Liquida Lajeado faz a diferença e traz bons resultados”. Ao apresentar as peças de comunicação para mídia impressa e digital, bem como os materiais disponibilizados para identificação das lojas e ofertas, explicou que o slogan “Chegou a hora de comprar” evidencia o período curto que desperta nos consumidores o senso de urgência.

A CDL Lajeado estima que se registre um aumento de 3 a 5% em relação às vendas da campanha de 2016. Para Fernanda Griebeler, gerente em uma loja de artigos esportivos, a expectativa para esta edição é muito boa. Oferecendo descontos de até 50% em tênis e confecções, ela espera um acréscimo de 10% em seus negócios durante os três dias de Liquida Lajeado.

Fonte: Ass. de Imprensa da CDL Lajeado

Foto: Simone Rockenbach