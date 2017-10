“Dicas para aprimorar suas habilidades de comunicação” – por Márcia Sehn

Você quer ser um profissional diferenciado no mercado? Desenvolva a sua comunicação!

Desenvolver a comunicação é essencial para nosso crescimento profissional e para nos destacarmos em nosso trabalho e carreira. Mas por que esta competência é primordial? Porque, como sabemos, precisamos nos relacionar com nossos colegas, líderes, clientes e fornecedores e saber se comunicar bem, faz a diferença nas diversas situações da vida.

Profissionais que possuem a habilidade de comunicação são aqueles que estabelecem boas relações interpessoais, que conseguem se comunicar de forma mais clara e ser bem mais assertivos na exposição de suas ideias. Também são aqueles que têm mais facilidade para mediar às situações de conflito e liderar as pessoas.

Todos estes atributos só são possíveis porque um comunicador nato também é aquele que tem uma elevada empatia pelas pessoas. Na prática, esta habilidade interpessoal se reflete, além da forma de se expressar verbalmente, mas na maneira como “interpreta” as outras pessoas e seus sentimentos, comportamentos e ações. Esta percepção eu penso que é um grande diferencial.

Confira as dicas práticas que podem ajudá-lo na Comunicação

Aprenda a ouvir – saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Mais do que falar é importante saber se posicionar no momento e do jeito certo e para isso é preciso prestar atenção no outro para ouvir o que o outro tem a dizer, compreender as diferentes visões e, então, expor sua opinião.

Crie empatia – conhecer pessoas novas é uma boa maneira de desenvolver a empatia, pois possibilita que nos deparemos com visões de mundo diferentes da nossa. Mesmo que você se considere uma pessoa tímida e tenha dificuldades de falar em público, seja uma pessoa aberta e se interesse pelo outro.

Aprenda a se comunicar – cada pessoa tem um modo de se expressar. Observe ao seu redor e veja como seus amigos, colegas, líderes ou liderados se comunicam e modele sua forma de se comunicar de modo que consiga expor suas ideias de forma clara e ser entendido perfeitamente.

Tenha clareza – uma comunicação clara requer um objetivo claro. Ter em mente qual o sentido daquilo que você deseja comunicar, permitirá que você organize o pensamento, para expressar com clareza e objetividade.

Respeite o outro – comunicação é relacionamento, jamais perca o respeito ou o bom senso, mesmo que suas opiniões, ideias e comportamentos sejam divergentes das pessoas. Mantenha a calma, ouça o que o outro tem a dizer, reflita se aquilo faz algum sentido e só então tome uma posição. Isso facilita para evitar discussões sem sentido e criar atritos.

Como podemos ver, desenvolver uma boa comunicação é o melhor caminho para construir relacionamentos duradouros, potencializar resultados como profissionais e líderes e termos uma carreira de sucesso.

E lembre-se, para uma boa comunicação, é mais importante se interessar do que ser interessante.

Ótima semana!

Marcia Sehn – Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e Pós-Graduada em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas