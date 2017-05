“Dietas da Moda” – por Daiane Bergamaschi

Quem não conhece alguém que já tenha feito uma dieta? Você mesmo já seguiu alguma de capa de revista que prometeu reduzir muitos quilos em pouco tempo!? Mas, a questão é: Deu certo? Por quanto tempo?

A mídia impõe hoje um padrão de beleza, sendo que associa a imagem do corpo ideal ao corpo magro, e nos bombardeia de informações sobre alimentos específicos e formas de se alimentar, não necessariamente se preocupando com a saúde das pessoas.

Com o passar dos anos, e também devido ao aumento significativo de sobrepeso e obesidade, surgiram inúmeras dietas da moda, sendo que todas possuem características em comum, tais como: perda de peso rápida; são restritivas; possuem bons resultados no início; tem adesão temporária, pois o que é proposto não condiz com os hábitos e o cotidiano do indivíduo; possivelmente causam efeito rebote e, além disso, não promovem Reeducação Alimentar.

É quase certo que você já ouviu falar em alguma delas, que prometem milagres e resultados imediatos: Dieta Detox, Dieta sem Glúten, Dieta da Sopa, Dieta da Lua, Dieta do tipo Sanguíneo, Dieta dos Pontos, dentre outras.

Uma coisa é certa e deve ficar clara! Não existe fórmula mágica para perder peso e todas as dietas da moda são destinadas a frustrações. Dietas restritivas levam a deficiências nutricionais sérias, podendo ser extremamente prejudiciais ao equilíbrio do organismo, por isso, o plano alimentar deve ser equilibrado e contemplar todos os grupos de alimentos necessários ao nosso organismo.

Desta maneira, a melhor forma para perder peso sem recuperá-lo e de forma saudável é por meio de uma reeducação alimentar. Para isso o indivíduo aprenderá a controlar seus impulsos e desejos de maneira gradual, sem restrição total de nenhum nutriente e proibições, respeitando sua individualidade, assim como seus hábitos, preferências e cultura.

Lembre-se que o processo de emagrecimento é muito mais importante do que simplesmente alcançar o peso ideal. É preciso mudar atitudes, comportamentos, a mentalidade, conhecer mais a si mesmo e saber organizar e planejar sua vida.

Daiane Bergamaschi – Nutricionista Pós-graduada em Gestão da Qualidade no Processamento de Alimentos