Diretora da Imitur recebe prêmio em salão internacional de Turismo

Tatiana Gärtner, diretora da Imitur Viagens e Turismo, de Imigrante foi agraciada, junto com outros nove turismólogos do país, durante a Expo Abav 2017, realizada em São Paulo, entre os dias 27 e 29 de setembro.

A exposição internacional é a principal feira de turismo do Brasil, e é organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens.

O prêmio ABBTUR Mérito & Talento busca valorizar, promover e reconhecer turismólogos que atuem com destaque e responsabilidade nas atividades turísticas, o que gera prestígio e credibilidade para a área e para a associação. Entre os critérios avaliados estavam criatividade, facilidade de comunicação, ética, flexibilidade, determinação e compromisso.

Tatiana foi a única profissional do Rio Grande do Sul a receber a honraria, em evento que contou com a presença de Elzário Pereira Júnior, presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), e outras autoridades. Além dela, outros nove turismólogos do país receberam a premiação.

“Não tenho palavras para descrever o sentimento, pois é algo que não esperávamos. Somos de uma cidade pequena do Vale do Taquari, e sermos indicados pela ABBTUR estadual para receber um prêmio nacional pelo esforço e trabalho, é incrível”, avalia Tatiana, que atua no ramo desde 2001. “Sou apaixonada pelo turismo do Vale e vejo na região muitas possibilidade de desenvolvimento da área.”

Quem é

Tatiana Gärtner é bacharel em Turismo e também guia de turismo. Durante anos participou da diretoria da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales). É diretora da Imitur Viagens, agência receptiva do Vale do Taquari/RS, sendo uma das pioneiras na região. Participa nas principais feiras de turismo do Brasil, fazendo a promoção e a comercialização da sua região turística.

Sobre a ABAV e a Expo Internacional de Turismo

Realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), é a mais tradicional e importante feira de turismo brasileira. A entidade está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com uma base de três mil associadas, entre agências de viagens, operadoras e consolidadoras que respondem pela movimentação de 80% das vendas do mercado.

A Expo é realizada anualmente com o objetivo de absorver as diferentes demandas da cadeia produtiva do turismo.

Texto: Agenda 7