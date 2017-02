Diretoria do Consisa VRT reúne-se em Encantado

Na última semana, no auditório do Centro Administrativo de Encantado, o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari – CONSISA VRT, Sr. Adroaldo Conzatti, Prefeito de Encantado reuniu-se com a diretoria do Consórcio empossada no início de fevereiro.

Dois projetos foram discutidos pelos Prefeitos e dependem de pleito de recursos junto às esferas federal e estadual para sua implantação. Um trata da construção de um Centro Regional de Especialidades para abrigar dentre outras demandas a sede do Consórcio. E o segundo trata da execução do Projeto de Videomonitoramento, orçado em R$17,3 milhões, que prevê a instalação de 302 pontos que terão câmeras fixas, com 225 km de fibra óptica.

Ainda foi conversado sobre o projeto de ampliação da recepção do espaço onde se encontra o Centro Regional de Oftalmologia de Encantado para melhorar o atendimento dos usuários que dependem dos serviços.

Foi decidido que em breve será marcada uma visita à Promotoria de Justiça para tratar de assunto ligado à gestão dos resíduos sólidos na região de abrangência do CONSISA VRT.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado