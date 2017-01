Diretorias dos grupos de idosos realizam passeio anual

Os integrantes das diretorias dos grupos de idosos acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, realizaram o passeio anual na quarta-feira, dia 25. Na oportunidade visitaram vários pontos turísticos de Porto Alegre.

Entre os locais esteve o Palácio Piratini, onde foram recebidos pelo governador do Estado, José Ivo Sartori. Ainda visitaram a Catedral Metropolitana, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, a Arena do Grêmio e o Estádio Beira-Rio, no qual fizeram uma visita guiada por todas as dependências do estádio.

De acordo com a secretária da Saúde e Assistência Social, Iara Kohlrausch, a viagem é uma forma de reconhecimento ao trabalho realizado pelas diretorias dos grupos de idosos ao longo do ano, as quais dedicam o seu tempo para liderarem os grupos em suas respectivas localidades.

Além das reuniões mensais da comunidade, as diretorias participam do encontro de planejamento que ocorre no Departamento Municipal de Assistência Social na última segunda-feira de cada mês. “As diretorias têm um papel fundamental, pois servem de elo com a municipalidade e auxiliam na motivação desse público por meio de reuniões mensais e na integração de toda a comunidade nos eventos que realizam”, destaca a secretária.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul