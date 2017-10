Diversidade de atrações marca 5ª Forquetinha Expofest

Projeção de tempo bom, diversidade de expositores e atrações culturais prometem levar milhares de visitantes ao Parque de Exposições Christoph Bauer, em Bauereck, durante a realização da 5ª Forquetinha Expofest – Exposição Comercial, Industrial, Agroindustrial e Festa Típica, prevista para os dias 3, 4 e 5 de novembro. A abertura oficial ocorre na próxima sexta-feira, a partir das 17h com o encontro regional da Famurs e de Primeiras Damas e Soberanas.

Conforme o presidente da feira, Vianei Noll, haverá exposição de agroindústrias, comércio, indústria e serviços, palestras técnicas, atrações culturais, gastronomia e shows musicais. “Não haverá a cobrança de ingressos”, ressalta.

O evento objetiva incentivar a economia local, oportunizar negócios e proporcionar momentos de lazer, entretenimento e integração para toda comunidade. São aguardados mais de 20 mil visitantes. Durante a última semana a equipe de obras e expositores intensificaram os trabalhos no parque.

Conforme o secretário de Obras, Henrique Krüger, as melhorias estão quase concluídas. “Temos uma infraestrutura privilegiada para receber os visitantes. São ambientes climatizados, pavilhões cobertos e com acessibilidade. Tudo para trazer conforto e segurança”, destaca.

O prefeito Paulo José Grunewald está otimista. “Temos uma estrutura única na região e permite acolher bem a todos. A diversidade de atrações com certeza será o grande marco da nossa feira”, afirma.

Oportunidade de negócios

A feira comercial mostrará a diversidade econômica, cultural e produtiva da região. Serão em torno de 90 espaços internos com exposição de produtos de empresas do varejo, indústria e serviços. Na parte externa outros dez empreendimentos, entre veículos, tratores, caminhões e implementos agrícolas expõe seus produtos e serviços.

Agroindústrias

O ambiente dedicado às delícias das agroindústrias familiares acomodará 16 produtores de 12 municípios, onde poderá ser conferida uma variedade de mais de 40 produtos tipicamente coloniais. Conforme o chefe do escritório local, Arthur Eggers, a feira é uma oportunidade para divulgar a produção e conquistar novos clientes. “O sabor caseiro será o grande atrativo. A venda direta, sem intermediários é uma forma de evidenciar a qualidade e o processo produtivo”, destaca.

Os visitantes poderão comprar panificados, embutidos, doces, conservas, sucos, schips de batata doce e aipim, queijos, derivados de cana de açúcar até cachaça.

Praça de alimentação

A praça de alimentação oferecerá diversificadas opções gastronômicas, como crepes, churros, petiscos, porções, sorvete, picolés, hambúrgueres e cachorros-quentes. Também haverá dois restaurantes e uma pizzaria como opção aos visitantes, com cardápio variado servido em ambinetes climatizados. Também haverá presença de food trucks. Também haverá à disposição chopp da Salva e um amplo e variado cardápio de bebidas doces, água e cerveja.

Eventos técnicos

A agenda de atividades técnicas é composta por reunião regional da Famurs na sexta-feira, a partir das 17h. No sábado, dia 4, a partir das 9h30min será realizado o 1º Seminário de Gestão das propriedades rurais, organizado pela Emater.

Shows e passeio de helicóptero

A agenda de shows contemplará a diversidade de idades e gostos musicais. A parte artística cultural terá apresentação de bandas San Marino, Barbarella, Garotos de Ouro, Renovação, Show Brass, Brilha Som, Lucas Piccinini e Tiago Kist, além de Show Infantil Festival Kids. Não haverá cobrança de ingressos nos dias de festa e de acesso aos shows. Quem tem espírito de aventura e um pouco de coragem pode fazer um passeio de helicóptero nos dois de evento.

Estacionamento

Para facilitar o fluxo de veículos e evitar congestionamentos, o trânsito contará com vários orientadores e auxílio da Brigada Militar, garantindo segurança e mobilidade aos visitantes. O tráfego será controlado por pessoas especializadas e os trajetos sinalizados com placas indicativas. Haverá espaço para mais de 3 mil carros.

Programação

Sexta-feira, dia 3

17h Abertura do Parque de Exposições e visitação à Feira

17h Reunião Regional da Famurs

17h Encontro Primeiras- Damas e Soberanas

19h Abertura Oficial com apresentação da Orquestra Municipal

22h Banda San Marino

22h Encerramento da visitação à Feira

1h Fechamento do Parque de Exposições

Sábado, dia 4

9h Abertura do Parque de Exposições e visitação à Feira

9h Schulfest – Festa da Escola

9h Palestra: Resultado do Trabalho de Gestão em Propriedades Rurais

13h Baile da Terceira Idade com Banda Renovação

15h Baile da Terceira Idade com banda Festa Show

17h30min Grupo de Dança Lustiger Volkstanzgruppe

18h30min Orquestra Municipal de Travesseiro

20h Banda Barbarella

22h Encerramento da visitação à Feira

23h30min Garotos de Ouro

4h Fechamento do Parque de Exposições

Domingo, dia 5

9h Abertura do Parque de Exposições e visitação à Feira

10h Lucas Piccinini e Tiago Kist

14h Show Infantil Festival Kids

15h30min Banda Brilhasom

18h Encerramento da visitação à Feira

20h Fechamento do Parque de Exposições

Texto: Ascom Forquetinha