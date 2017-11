Divulgada a programação do Natal no Parque 2017

O tradicional evento natalino de Paverama, o Natal no Parque, terá diversas atrações diferenciadas na edição deste ano. O evento ocorrerá no dia 9 de dezembro e entre as novidades estão a 1ª Rústica Natalina, além da final do Campeonato de Vôlei de Praia, que também ocorrerá na data.

Mais uma vez será realizado o teatro natalino, que está sendo organizado por voluntários sendo neste ano intitulado o Presépio de São Francisco.

Confira a programação completa no Natal no Parque.

Sábado dia 9 de dezembro:

9h às 11h: I RÚSTICA DE NATAL

15h: Abertura da RUA DO LAZER, em parceria com o Fecomércio/SESC, com:

• Escola do Chimarrão: Aprecie e aprenda mais de 30 tipos de Chimarrão;

• Gincana Escolar;

• Chimarrão da Família: Traga sua cadeira, seu chimarrão e vamos juntos, celebrar o Natal;

• Brinquedos Infláveis: diversão garantida e gratuita;

• Exposição e venda de Trabalhos Artesanais;

• Música no Parque.

16h: Final do I CAMPEONATO NATALINO DE VÔLEI;

17h: Início do CREDENCIAMENTO das Crianças para recebimento do pacotinho de Natal;

18h30min: PREMIAÇÃO do II Torneio Natalino de Vôlei;

SORTEIO da Campanha NOTA FISCAL, NOTA LEGAL;

19h30min: APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS;

20h30min: Premiação dos DESTAQUES Empresariais e de Agricultores Rurais de Paverama, Premiação DO CONCURSO “BRILHO DE NATAL”;

21h: Momento Ecumênico de BÊNÇÃO NATALINA; TEATRO: PRESÉPIO DE SÃO FRANCISCO (elaborado e apresentado por artistas voluntários de Paverama);

22h: SAUDAÇÃO NATALINA QUEIMA de Fogos; Chegada do PAPAI NOEL e entrega do pacotinho de Natal;

Apresentação de cantores de TERNO DE REIS.

Texto: Ascom Paverama