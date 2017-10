Divulgadas as fotos vencedoras do VII Concurso de Fotografias de Imigrante

Na abertura da Feira do Livro de Imigrante, que ocorreu na quinta-feira (19), foram conhecidas as fotos vencedoras do VII Concurso de Fotografias que teve como tema “A Terra dos Imigrantes”. As vencedoras são:

– 1º lugar – “Velho casarão já quase tapera, da grande figueira sombreando o telhado”, de Bárbara Horst. Prêmio de R$500;

– 2º lugar – “Envolta pela música, personificamos Imigrante”, Cristiane Thomé. Prêmio de R$400;

– 3º lugar – “Singela pinguela, já teve sua importância hoje fica na lembrança”, de Rosângela Planthold. Prêmio de R$300;

– 4º lugar – “Tranquilidade e fé”, de Caroline Vitória Birkheuer. Prêmio de R$200;

– 5º lugar – “Velho casarão, se falasse contava a história”, de Luiza Andréia Zimmer. Prêmio de R$100;

– “Cuidado, amor que alimenta gerações”, de Luciana Brune;

– “Pinguelas, unindo gerações”, de Caroline Vitória Birkheuer;

– “Olfato, visão e paladar convocam o passado”, de Cristiane Thomé;

– “Tacho que cozinhou melado, hoje mata a sede dos animais”, de Rosângela Planthold;

– “Trabalhando para o presente e o futuro”, Jorge Luis Sartori;

– “O típico capeletti italiano, de avó para neta”, de Marciane de Castro Krüger

– “Passado para o presente”, de Andréia Pott.

Confira as fotos:

