Divulgados os vencedores do concurso “Melhor Ornamentação Natalina” de Colinas

Em evento realizado na noite de quarta-feira (21), a Administração Municipal de Colinas, através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, divulgou os vencedores do concurso “Melhor Ornamentação Natalina: Natal Luz e Vida”. A atividade tem como objetivo incentivar a decoração natalina durante as festividades de fim de ano. Todas as residências, lojas, comércio em geral e as entidades do município que tiverem alguma ornamentação natalina foram automaticamente inscritas.

Entre os critérios, criatividade e iluminação. No primeiro quesito foi levada em conta a originalidade dos materiais utilizados, montagem de um presépio e o realce da ornamentação, tanto diurna como noturna. Na categoria iluminação considerada a riqueza decorativa das luzes, independente da quantidade. Os vencedores são agraciados com um troféu para 1° e 2º lugar em cada categoria. A retirada pode ser realizada na prefeitura.

Premiação:

Iluminação

1° lugar: Melhor Iluminação – Comércio e Entidades

Nome do morador: Colibri Artesanato

Endereço: RS-129

2° lugar: Melhor Iluminação – Comércio e Entidades

Nome do morador: Bazar JR

Endereço: Rua Parobé

1° lugar: Melhor Iluminação – Residências

Nome do morador: Adoir e Elisete Helfenstein

Endereço: Rua Reinoldo Willrich

2° lugar: Melhor Iluminação – Residências

Nome do morador: Elemar e Glaci Müller

Endereço: Rua Bertholdo Closs

Criatividade

1º lugar: Melhor Criatividade – Comércio e Entidades

Nome do morador: Igreja Católica

Endereço: Rua General Osório

2º lugar: Melhor Criatividade – Comércio e Entidades

Nome do morador: Mercado Primavera

Endereço: Rua General Osório

1° lugar – Melhor Criatividade – Residências

Nome do morador: Fabiana Spohr Carpin e Ricieri Carpin

Endereço: Rua Reinoldo Willrich

2° lugar – Melhor Criatividade – Residências

Nome do morador: Irineo e Margrid Boettcher

Endereço: Rua Fernando Ferrari

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Colinas

Foto: Vitória Stürmer Bortoletti