Doação da Associação Rancho Móvel beneficia famílias em situação de vulnerabilidade

Campanha realizada pela Associação de Recreação de Campismo Rancho Móvel, entre os 75 participantes do 3º Encontro Nacional de Motorhomes, em Estrela, vai beneficiar com gêneros alimentícios famílias em situação de vulnerabilidade social. Quase 180 quilos de alimentos não perecíveis foram entregues ao município, na tarde desta terça-feira (30), pela diretora social da associação, Vera Lúcia Ely.

As doações foram recebidas pelo secretário do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, José Itamar Alves; coordenadora do Desenvolvimento Social da pasta, Shirlei Schneider; assessora do Gabinete da Primeira-Dama, Cristiane Beckmann, e Jorge Both, do Gabinete do Prefeito. Conforme Shirlei, parte será destinada às famílias que estão alojadas no Ginásio Ito Snel, em função da cheia, e o restante será encaminhado aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Imigrantes e Moinhos, para as famílias desses bairros.

Vera Ely, que representou a entidade na entrega dos alimentos, salienta que, além desta campanha, mais de R$ 31 mil foram contabilizados pela associação em gastos no comércio local pelos participantes do encontro, fomentando a economia do município. Entre os gêneros não perecíveis doados estão massa, feijão, arroz, leite, açúcar e farinha.

Texto: Ascom Estrela