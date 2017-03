Doações ao Conselho da Criança podem ser abatidas do IR

Até o próximo dia 28 de abril os contribuintes podem abater sua destinação do Imposto de Renda devido por meio de doação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), que pode ser de até 3%.

Os recursos destinados vão auxiliar nas ações em prol das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Quem quiser contribuir e têm dúvidas pode buscar orientações com seu contador, que poderá auxiliar na forma de efetivar as doações.

Conforme a secretária-executiva da Central dos Conselhos Municipais, Juliane Tomasi, é importante destacar que incentivos fiscais como estes, destinados às crianças e adolescentes, são indutores de desenvolvimento social, os quais possibilitam aos contribuintes direcionarem seus impostos para um controle efetivo de sua aplicação, beneficiando entidades inscritas e cadastradas no conselho.

Incentivo

A possibilidade de doação de parte do Imposto de Renda devido será incentivada também junto aos servidores da Administração Municipal. Na tarde da segunda-feira (20), uma reunião da secretária-executiva da Central dos Conselhos, Juliane Tomasi, e os secretários da Fazenda, Henrique Lagemann, e da Administração e Recursos Humanos, Jônatas dos Santos, buscou a consolidação de uma parceria na divulgação e incentivo destas doações por parte dos servidores, numa ação tida como inédita no Vale do Taquari.

As doações, com data limite de 28 de abril, podem chegar até 3% tendo como ano-base 2016. No entanto, podem dobrar caso haja uma programação por parte dos contribuintes – pessoa física. “A doação do Imposto de Renda devido pode ser de 3% para pessoas físicas, tendo como base o ano anterior, mas pode chegar a 6% para aqueles que anteciparem a doação conforme as condições legais. Por exemplo, caso possua segurança e uma estimativa confiável do quanto vai pagar de imposto é possível realizar as doações dentro do próprio ano-base. Assim pode ir adiantando este pagamento, de forma parcelada. É uma espécie de ‘poupança’ para que não se pague todo o valor devido de uma só vez, e que pode ter valor social ainda maior”, explica Juliane.

Saiba mais

• Depósitos para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente podem ser feitos na conta 31.687-3, agência do Banco do Brasil de Estrela (0430-8), CNPJ 18.160.967/0001-04.

• Mais informações na Central de Conselhos da prefeitura, telefone (51) 3981-1040, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

Texto: Ascom Estrela