Doações aos Fundos da Criança e Idoso de Estrela podem ser feitas até dia 29

Até a próxima quinta-feira, 29 de dezembro, os contribuintes podem fazer doações ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) e ao Conselho Municipal do Idoso de Estrela, as quais são abatidas do Imposto de Renda Devido. Para o Comdica as pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda devido ao Fundo Municipal ou 3% até o dia 30 de abril do próximo ano. Já as pessoas jurídicas (empresas) podem contribuir com até 1%, com prazo até o dia 29. Para o Conselho do Idoso, as doações podem ser feitas somente até o dia 29.

Os recursos destinados a estes dois Conselhos vão auxiliar nas ações em prol das crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. Depósitos para o Fundo Municipal do Idoso podem ser feitos na conta corrente 04.049418.0-5, agência do Banrisul de Estrela (0214), CNPJ 21.529.067/0001-98. Já para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente os depósitos podem ser feitos na conta 31.687-3, agência do Banco do Brasil de Estrela (0430-8), CNPJ 18.160.967/0001-04. Mais informações na Central de Conselhos da prefeitura, telefone (51) 3981-1040, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela