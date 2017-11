Dois homens são presos por tráfico de drogas em Lajeado

Na tarde da quarta-feira (01), a Polícia Civil, por meio das Delegacias de Polícia de Lajeado, Taquari e Estrela, com apoio do Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), prendeu em flagrante dois indivíduos pelo crime de tráfico de drogas.

Após informações recebidas sobre o tráfico de entorpecentes no bairro Conservas, em Lajeado, a polícia monitorou o local e constatou a venda de drogas. Foram apreendidos pinos de maconha e crack prontos para venda. De acordo com o delegado Juliano Stobbe, os indivíduos presos têm 19 e 23 anos.

Texto: Ascom Polícia Civil