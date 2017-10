Dois homens são presos por tráfico de drogas em Lajeado

Na noite da sexta feira (06) o POE prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas no bairro Santo André, em Lajeado. A guarnição estava em patrulhamento no bairro Santo André, na rua Santa Catarina, quando avistou três indivíduos conversando, próximo a uma escadaria de uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura um dos indivíduos correu e fugiu do local em uma motocicleta de cor escura, enquanto os outros dois indivíduos subiram a escada e tentaram entrar na residência, onde foram contidos e abordados.

Os indivíduos foram identificados e com um deles foram localizadas três pedras de entorpecente crack. Na residência foi localizado uma balança de precisão, R$ 15 e outras 33 pedras do mesmo entorpecente. Os homens receberam voz de prisão e foram conduzidos a UPA e posterior a DPPA.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Poe