Na tarde da quarta-feira (19), por volta das 15 horas, em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pelas comarcas de Lajeado e Gramado, pela prática de roubos a residência nas cidades de Cruzeiro do Sul e Gramado, agentes da Delegacia de Cruzeiro do Sul e da DP de Lajeado prenderam dois indivíduos. Ambos estavam em casa, na rua Dois Irmãos, bairro Conservas, em Lajeado. As prisões são decorrentes do monitoramento de algumas semanas do local.

Texto: Ascom Polícia Civil