Domingo é dia de conhecer as Soberanas da 33ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul

Está mais próximo o momento de conhecer as Soberanas da 33ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. O Concurso que vai eleger a Rainha e as Princesas da maior festa alemã do Rio Grande do Sul acontece neste domingo, 7 de maio, às 19 horas, no Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest.

Com a temática A Fantástica História da Oktoberfest, a Escolha conta com 13 candidatas, representando empresas e entidades locais. Os ingressos custam R$ 7 e podem ser adquiridos na hora ou com as concorrentes.

“Estamos finalizando os preparativos. O Poliesportivo já está se transformando para receber um belíssimo espetáculo. Esperamos toda a comunidade santa-cruzense e regional para prestigiar a iniciativa”, destaca o presidente da Festa da Alegria, Djalmar Ernani Marquardt.

Conforme a vice-presidente da 33ª Oktoberfest e coordenadora do Concurso, Andreia Mundstock, as 13 candidatas estão preparadas para este grande dia, que promete muitas emoções. “Elas passaram por uma intensa rotina de preparação. Não vai ser fácil para os jurados escolher o trio”, destaca. As concorrentes estiveram envolvidas por mais de 40 dias em atividades como palestras, caminhada, teste de vídeo, ensaios de passarela e coreografia. Neste sábado, 6, elas ainda participam de uma carreata, a partir das 10 horas, pelas ruas centrais da cidade, e realizam o último ensaio no local do Concurso.

O trio eleito substituirá a Rainha Cíntia Regert e as Princesas Ana Carolina Lau e Aíscha Garcia Schlittler. O público

presente na noite da Escolha, além de torcer pela sua candidata, ainda contabiliza pontos com a compra de ingressos, conforme o regulamento. A avaliação das candidatas ficará a cargo de uma comissão julgadora formada por profissionais da comunicação, cultura, saúde e beleza, com base nos critérios de: beleza, desempenho em teste de vídeo, conhecimentos gerais com entrevista e redação, elegância com comportamento social, simpatia, harmonia física, desenvoltura na passarela e apresentação ao microfone. “Para maior transparência e lisura do concurso, cada candidata terá um fiscal escolhido por ela, que acompanhará todo o processo de votação”, explica Andreia.

PREMIAÇÕES – O Concurso, promoção da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) e da Prefeitura, vai premiar a melhor torcida com um troféu, ela será avaliada nos quesitos criatividade, organização, animação e visual. Já as candidatas vencedoras receberão, posteriormente, traje oficial com faixa e coroa. Além disso, o trio ganha um título de capitalização no valor de R$ 10 mil (Rainha) e de R$ 5 mil (Princesas), que serão entregues após o término da 33ª Oktoberfest 2017, que acontece de 4 a 15 de outubro, no Parque da Oktoberfest.

Candidatas a Soberanas da 33ª Oktoberfest (por ordem de inscrição) e entidade/empresa que representam:

1 Carolina Schünke de Almeida Meu Espaço Hair Style, Hansen Odontologia e Bem Estar e Equilibrium Studio 2 Taís Cristine Dupont Panta Odontologia e Studio Junio Nunes – Produções Fotográficas 3 Mylena Gehrke Centro de Saúde Duolife, Hansen Odontologia e Bem-Estar, Terra Assessoria Contábil e Perfeysom Alarmes e Películas 4 Aline Inêz Tilvitz Loja Systemlab e Marlon Coiffeur 5 Graziela Schoeninger CrisClic Fotografia, Aldematt, Loja Ki Bonita, Frigorífico Gassen e Marlon Coiffeur 6 Milena Maiara Rachor Liga Integração de Futebol Amador de Santa Cruz do Sul (Lifasc), Viva Assessoria Condominial e Geração Materiais para Móveis 7 Litiele Evelin Wagner Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Marlon Coiffeur 8 Tatiane Ramos Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Rio Pardo (Sincotec-Varp)e Anybel Cabeleireiros 9 Gabriela Kretzmann Ferreira Massas Dalita e Marlon Coiffeur 10 Franciele Cristina Stadtlober Associação dos Revendedores de Veículos de Santa Cruz do Sul (Arevesc), Daila Salão de Beleza, Kagi Fotografia e Cadan Comunicação Visual 11 Jéssica Bald Sicoob Valcredi Sul e Daila Salão de Beleza 12 Rafaela Regina Weigel Floricultura Weiss Blumenn, Bela Santa TV, Zé Pneus e Mariah Concept Hair 13 Thartieri Assmann Amorlisc e CFC Intelligence

Texto: Ascom 33ª Oktoberfest 2017