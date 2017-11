Domingo tem Cicloturismo em Encantado

Chegou a hora da 4ª edição do evento ciclístico de Encantado. A concentração acontece no dia 19 de novembro, a partir das 7h30min, com café da manhã na Praça da Bandeira. As inscrições antecipadas ao valor de R$ 40 podem ser realizadas na loja Giros Bike, no site www.bikedosul.com.br ou no dia pelo valor de R$ 45.

A entrega dos kits e saída acontece às 9h. Os 100 primeiros inscritos recebem camiseta do evento. Os ciclistas poderão optar pelo trajeto curto, médio e longo. Todo o caminho será sinalizado e com pontos de apoio. Todos os inscritos receberão medalha de participação.

O evento é uma realização da Administração Municipal de Encantado com apoio da Associação Encantadense de Ciclistas (AECI). Maiores informações pelos fones: (51)98177-5503 ou (51)98175-1610 ou site ww.bikedosul.com.br.

Texto: Ascom Encantado