Duas manhãs por semana prefeito e vice dedicam para o atendimento ao público

Desta esta terça-feira (07), o prefeito e vice de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busatto e Eder Ciceri, passam a atender os munícipes nas terças e quintas de manhã, das oito horas ao meio dia.

Ciente do anseio da comunidade em ter o contato direto com os chefes do executivo, a fim de solicitar melhorias na cidade, pedir apoio do Poder Público, dar sugestões e até mesmo saber os rumos que estão sendo dados ao Município, que a Administração resolveu dedicar oito horas por semana para ouvir os bom-retirenses.

“É uma demonstração de respeito com a nossa comunidade destinar algumas horas da semana exclusivamente para atender a ela. Nesses dias, os bom-retirenses podem nos procurar que estaremos na Prefeitura com o objetivo de recebê-los. Nem sempre as limitações orçamentárias nos permitem atender os anseios, mas trabalhamos, principalmente, com a meta de solucionar os problemas coletivos. O contato direto com as pessoas nos faz ter a ciência da realidade que elas vivem diariamente, o que nos auxilia a definir os rumos dos trabalhos enquanto gestores” avalia o prefeito Edmilson.

Para situações urgentes ou com hora previamente agendada, o vice-prefeito Eder coloca que ele e Busatto farão o possível para atender, também. Para demais casos e dias da semana, o chefe de Gabinete, Jardel Santiago, estará disponível para receber a quem procurar o Poder Executivo.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Bom Retiro do Sul

Foto: Lautenir Azevedo Junior