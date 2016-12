É de Teutônia a ganhadora do automóvel da campanha Estrela Premiada

Glaci Roloff, moradora de Linha Wink, Teutônia, é a ganhadora do automóvel Fiat Mobi zero quilômetro da campanha Estrela Premiada 2016, realizada pela Prefeitura de Estrela. O sorteio final aconteceu na noite desta terça-feira (27.12), no Parque Princesa do Vale. Crianças sortearam os cupons, sob a supervisão do secretário municipal da Administração e Recursos Humanos, Henrique Lagemann, e do vice-presidente do Comércio da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacis), Gerson Strehl.

Mais cinco consumidores foram contemplados com vales-compras de R$ 700,00 cada: Viviane Daniele Schneider, de Linha Lenz; Hélio José Mallmann, do Bairro Alto da Bronze; Alzira dos Santos Cordeiro, do Bairro Boa União; Pedro Marcelo Mädke, do Alto da Bronze, e Mercês Marisa Diedrich, do Bairro Oriental. A entrega dos prêmios será nesta quinta-feira (29.12), às 14h, na Prefeitura de Estrela.

Lagemann, que responde pela Secretaria da Fazenda, ressaltou o êxito da campanha, que somente no posto de troca da prefeitura distribuiu 17 mil cautelas entre os consumidores. Destacou as parcerias na realização da campanha, como da Cacis e do Poder Legislativo. O presidente da Cacis, Pedro Barth, e o presidente da Câmara, Adriano Scheeren, citaram a importância da iniciativa para incrementar as vendas do comércio e o aumento da arrecadação do município, que desta forma poderá investir em áreas prioritárias como saúde e educação.

A noite marcou o encerramento da programação de shows do Natal na Praça 2016, promovido pela prefeitura. A programação teve início com show do grupo Alma Crioula, que destacou as tradições gaúchas. Fechando o evento, Banda Alma Nova fez a festa com o público presente no Parque Princesa do Vale, interpretando composições próprias e sucessos da música brasileira.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela

Foto: Paulo Ricardo Schneider