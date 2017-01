“É hora de mudar de carreira?” reflita com a coach Marcia Sehn sobre o assunto

As pessoas me perguntam qual é o melhor momento para mudar de atividade profissional. Neste momento faço alguns questionamentos, como: é isso que você realmente quer? Este é o momento certo para fazer esta escolha? Você está realmente disposto a enfrentar os novos desafios que virão junto a essa mudança de carreira?

Mudar de carreira é uma decisão que deve ser tomada após muita reflexão. Iniciar uma nova trajetória profissional pode ser o caminho adequado para muitos profissionais que não encontram satisfação e sucesso naquilo que fazem, ainda assim, é preciso muita cautela para avaliar se esta é apenas uma vontade momentânea, causada por problemas na empresa, ou se realmente este é momento certo.

A melhor forma de reduzir os resultados negativos de uma troca de carreira é realizando um bom planejamento. Descobrir quais os reais motivos pelos quais deseja mudar de carreira poder ser um bom começo. É importante que se entenda as causas para que este mesmo fator não volte a acontecer no futuro. Além disso, trata-se de uma reflexão tão necessária quanto imprescindível na escolha da futura carreira profissional, o que exige muito mais avaliação e objetividade para maiores possibilidades de acerto.

Existem diversas formas de fazer a escolha adequada. Se mesmo após avaliar toda sua carreira o profissional se der conta de que precisa realmente apostar em novas atividades, trocar experiência com profissionais que já atuem no mercado de interesse pode ser determinante. Ter pleno conhecimento dos ganhos e perdas da nova área e avaliar se realmente deseja enfrentar estes desafios, auxiliam no processo da escolha e reduzem as chances de frustrações futuras.

Um planejamento financeiro também deve ser bem analisado, caso possua família, avise-a sobre a nova etapa de sua vida, uma vez que ela também será afetada com as mudanças. Desse modo, seus familiares estarão preparados para apoiá-lo.

Abandonar tudo, ou quase tudo em busca de satisfação profissional ou realização pessoal, é uma tarefa que exige disciplina e muita dedicação. Se você decidir mudar, vai lá e faz acontecer!!

Boa semana a todos!!

Marcia Sehn – Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e Pós-Graduada em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas