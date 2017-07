EC Cruzeiro organiza a Festa do Colono Alemão

Um dos eventos mais tradicionais da região, a Festa do Colono Alemão do EC Cruzeiro, de Nova Santa Cruz, chega à 36ª edição no fim deste mês. A programação começa dia 29, sábado, com torneios de bolão de mesa, canastra e schof kopp, às 13h. No dia ainda haverá missa às 19h30min e muitas atrações e brincadeiras para crianças e adultos.

Já no dia 30, domingo, o evento segue com alvorada festiva às 8h; recepção e chimarreada com Erva Ximango às 10h; concursos de plantar e debulhar milho e de trupm sege às 10h45min. O almoço está previsto para as 11h30min. Na sequência, às 12h30min, haverá apresentação do Grupo Vozes do Sul. A festa terá a presença do Dossmann, da Dossfrau e do boneco João Catavento (Sicredi) às 13h30min.

Ainda no domingo ocorrerá o tradicional concurso de valsa às 14h, seguido do show da banda Barbarella com ingresso gratuito. Em paralelo, serão realizadas as feiras colonial e da saúde. A Festa do Colono Alemão faz parte do Calendário de Eventos do município.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul