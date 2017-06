EC Cruzeiro realiza o tradicional Jantar-Baile de Kerb

Uma tradição alemã que integra a comunidade há mais de 40 anos será festejada neste sábado, dia 3, em Nova Santa Cruz. Trata-se do Jantar-Baile de Kerb do EC Cruzeiro. O evento começa às 20h, quando será servido jantar com vários pratos característicos da culinária germânica. Também haverá a venda de cuca e linguiça.

Na sequência, a animação fica por conta da Banda Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul. Antes disso, haverá missa, às 18h30min. Os cartões podem ser adquiridos na loja Brincasa, em Lajeado; no Posto Rótula, em Santa Clara do Sul e com integrantes da diretoria. Interessados também podem ligar para o 3782-1682.

Entre os destaques do evento estão as mais de 180 gildas – bonecas decoradas com papel crepom ou TNT, confeccionadas a partir de pequenas garrafas vazias de plástico – que serão penduradas pelo salão.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul