Edificação de Parque de Máquinas deve iniciar neste ano

Há mais de dois anos, a Administração Municipal de Muçum, buscava um convênio com o Badesul, uma agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O propósito era a construção de um parque de máquinas para a prefeitura.

No dia 05 de julho, o prefeito da cidade, Lourival de Seixas, esteve no gabinete da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, no Centro Administrativo do Estado. Na ocasião, Seixas e o secretário titular da pasta, Márcio Biolchi, assinaram o convênio desejado.

Conseguinte a firmação, foi aberto o processo licitatório para a obra de mais de 1.500 m² com valor de R$ 700 mil. A ganhadora foi a Construtora Schmitz, de Lajeado. O proprietário da empresa, Jonas Abel Schmitz, esteve na manhã da última segunda-feira (30) no gabinete do Poder Executivo Muçunense, onde junto com o prefeito, e o vice, Lauro Fronchetti, e o secretário de administração fazenda e educação, RodineyBortoluzzi, assinou a parceria para a edificação do parque.

Conforme o responsável, a obra deve iniciar ainda neste ano. Ela se localizará na Rua Rui Barbosa, no Bairro São José, em terreno sede de um antigo frigorífico, que foi adquirido pela Administração Municipal no ano de 2013.

Com a construção do parque, o prefeito salienta que o município deixará de pagar aluguel aos locais onde são mantidos os veículos. Ele destaca que, além de centralizar as máquinas em um único espaço, este dará comodidade para armazenamento de veículos das pastas de obras, educação e agricultura. “Este é um resultado de um trabalho longo, onde, desde 2013, quando assumi a gestão, desejava esta obra. Tivemos alguns empecilhos, mas conseguimos resolver e hoje estamos tirando do papel nosso desejo, este que deve estar se concretizando em breve”, pontua.

Texto: Ascom Muçum