Educação e diretores de Bom Retiro do Sul traçam trabalho conjunto

Nesta quinta-feira (9), a equipe da Secretaria da Educação e Cultura (SMEC) se reuniu com o quadro de diretores de todas as Escolas do Município. Escolas Municipais, Creches, EMEI’s, APAE, Escolas Estaduais e o único colégio de ensino médio do Município, Colégio Estadual Jacob Arnt, estiveram representados. Segundo a secretária Cristiane de Souza (Tiane), é dessa forma que ela deseja seguir os trabalhos: com a participação de todos os centros de ensino que trabalham pela educação no Município.

Aproximação com as escolas

A conversa entre os profissionais da Educação tratou sobre as metas da SMEC nesta nova gestão. A secretária Tiane colocou que o maior objetivo dela e de sua equipe é unir a SMEC às escolas, ouvindo os anseios de quem vivencia diariamente a realidade do ensino no Município. Segundo ela, com esse contato direto, se ajusta o trabalho da Secretaria com aquilo que toda comunidade escolar necessita. “Todos os envolvidos com a Educação do nosso Município são fundamentais no andamento do trabalho. Desde os diretores, os pais, os professores, os profissionais da limpeza, da cozinha e da manutenção, a nossa equipe da SMEC… todos voltados para melhorar o aprendizado dos nossos alunos” afirma a secretária. Na ocasião, também, a equipe da Secretaria abriu para decisão conjunta algumas datas de eventos ligados à educação.

Participação de todos

A partir de agora, esse encontro com todos os representantes da Educação acontecerá uma vez por mês. Neste primeiro, diretores de educandários que não são de inteira responsabilidade do Município – como a APAE, o Colégio Estadual Jacob Arnt, a Escola Estadual de Ensino Fundamental de Brasília, a Escola Estadual de Ensino Fundamental de Pinhal, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Otávio Augusto de Farias e a Creche Raio de Luz – se disseram confiantes com o trabalho que está sendo realizado pela SMEC, visto que, segundo eles, desde o início do ano tem se buscado o contato com eles, os aproximando da SMEC e encarando as escolas que representam como de fato educandários do Município. Para Tiane, todos os centros de ensino são fundamentais para o andamento da Educação e o bom aprendizado dos alunos.

Fonte: Ass. de Imprensa do Município de Bom Retiro do Sul

Foto: Lautenir Azevedo Junior