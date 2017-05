Eleita a nova corte de soberanas de Imigrante

Em comemoração aos 29 anos de emancipação de Imigrante, na noite de sexta-feira, 05 de maio, foi realizada a escolha da nova corte de soberanas.

A rainha é Pamela Kaplan, a Primeira Princesa é Rafaela Carminatti, e a Segunda Princesa é Vitória Carolina Guimarães Lopes. A melhor torcida foi a da candidata Hélem Johanna Bastian.

Os jurados foram o cabeleireiro, consultor de moda e missólogo Valmir Duarte; a empresária e consultora de moda Roseméri Ruppenthal; a jornalista, esteticista, e proprietária da Clínica Éden Greice Feldens Ruaro; o médico cirurgião plástico Diovane Ruaro, e o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Imigrante, David Orling.

O evento, que ocorreu no Ginásio Municipal Arnoldo Guilherme Rex, foi organizado pelo Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, e contou com o apoio do Sicredi, Vavá New Face, Loja Veste Bem, Clínica Éden, Imitur Viagens e Turismo, Joalheria Hexsel, Ótica Haas, Consultores Hinode, SuperAção Academia, Fernanda Petter Fotografia, e Loja Angélica Modas.

Na oportunidade, o público poderia doar 1kg de alimento não perecível. Foram arrecadados mais de 350 quilos, que serão doados ao Hospital Estrela.

Texto: Ascom Imigrante