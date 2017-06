Eleito novo Conselho de Administração da Dália Alimentos

A Dália Alimentos realizou eleição e posse dos novos membros do Conselho de Administração. Por unanimidade, os atuais presidente e vice-presidente, Gilberto Antônio Piccinini (57) e Pasqual Bertoldi (62), respectivamente, foram reeleitos.

Conforme rege o Estatuto Social, a cada quatro anos deve ocorrer a renovação de 1/3 dos membros do Conselho. Estes foram eleitos durante Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e com o voto dos 135 delegados presentes ao evento realizado no dia 10 de junho, em Encantado.

Três novos conselheiros assumem as seguintes regiões: Rodrigo Schmitz (30) assume a região de Arroio do Meio e ocupa a cadeira deixada por Rubino Rahmeier (74), conselheiro desde o ano de 1979. Jacir Francisco Zanuzzo (51) assume como conselheiro da região de Serafina Corrêa e ocupa a vaga deixada por Lidenor Giliotto (73), também conselheiro de longa data, desde o ano de 1987. José Eramildo Garcia Abich (46) é o novo conselheiro da região de Candelária e sucede a Eusébio Morsch (41), que permaneceu no Conselho por oito anos.

Piccinini observa que antes da escolha dos novos membros, em reunião conjunta, todos os conselheiros colocaram seus nomes à disposição. O nome de cada sucessor para compor a nominata foi indicado pelos próprios conselheiros que deixaram o cargo, com posterior avaliação do presidente e vice. “Os nomes foram escolhidos e debatidos após várias reuniões. Existe a renovação, a mescla de ideias e, com a escolha destes novos integrantes, inicia-se um novo ciclo. Ser conselheiro é assumir importantes funções de liderança, é representar os associados e os interesses da cooperativa, é pensar no bem comum de todos”, disse, ressaltando que a próxima etapa será a capacitação dos conselheiros, a fim de aprofundar o conhecimento sobre as particularidades de cada região.

O Conselho de Administração para a gestão 2017/2021 está assim constituído: Idalmir Nicolini, região de Progresso; Jacir Francisco Zanuzzo, região de Serafina Corrêa; Rodrigo Schmitz, região de Arroio do Meio; José Eramildo Garcia Abich, região de Candelária; Belquer Ubirajara da Silva Lopes, região de Júlio de Castilhos; Silvano Berté, região de Anta Gorda; Genésio Buffon, região de Guaporé; e Pasqual Bertoldi, região de Encantado e vice-presidente. A condução dos trabalhos fica a cargo do presidente do Conselho Gilberto Antônio Piccinini.

Texto: Ascom Dália Alimentos