Eleitores de Westfália devem efetuar o recadastramento biométrico até terça-feira

Segue aberto até a próxima terça-feira (11), o prazo para que os eleitores de Westfália façam o recadastramento biométrico. Até esta data, os munícipes devem comparecer ao Cartório Eleitoral de Teutônia, situado na Avenida 1 Leste, próximo à Câmara de Vereadores, para a realização do procedimento.

Westfália conta com um total de 2.641 eleitores. Destes, até o final da tarde desta terça-feira, dia 04 de abril, 1.945 haviam realizado o recadastramento biométrico, o que representa pouco mais de 73% dos eleitores. É importante que os eleitores westfalianos não deixem o procedimento para os últimos dias, uma vez que não haverá horário especial de atendimento e nem prorrogação do prazo.

Eleitores que não comparecerem ao Cartório Eleitoral dentro do prazo estipulado terão seus títulos cancelados, além de sofrerem implicações no CPF. Para o recadastramento biométrico, que é obrigatório para todos os munícipes, inclusive aqueles que não votam mais, é necessário apresentar os seguintes documentos: documento de identificação com foto, comprovante de endereço que tenha vínculo ao Município, Título Eleitoral e CPF.

O Cartório Eleitoral atende de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3762-2251.

Texto: Ascom Westfália