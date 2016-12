Elisabete Lenhard, gestora em Turismo, dá dicas de como curtir as férias no Vale do Taquari

Dicas para as férias?

Aventure-se pelo Vale do Taquari!

Final de ano chegando e todos pensando nas férias!

O lugar preferido de muitos brasileiros é sem dúvida a praia. Relaxar curtindo o mar, o sol e uma bebida gelada seja ela água de coco, sucos, a famosa caipirinha ou a cerveja. As férias ideias…

Mas e nos demais dias das férias? Afinal são em média 20 dias de férias e com as dificuldades financeiras pelas quais o país vem passando é quase impossível financeiramente passar 20 dias curtindo o sol, o mar e bebendo e comendo, infelizmente.

E neste cenário em que sugestões alternativas são sempre bem vindas. Que tal dar um rolê pelo Vale do Taquari?

Você pode se surpreender com as belezas deste refúgio natural está localizado a apenas 100 km de Porto Alegre e a 60 Km de Caxias do Sul, conta com as culturas Açoriana, germânica e italiana o que faz com que seja um cantinho europeu num país tropical.

Temos muitas opções para quem curtir um passeio em família, em grupos ou ainda a dois.

Qual é o seu objetivo quando viaja?

Água, sol, natureza, trilhas, corridas, aventura, gastronomia farta, paisagens naturais, cultura diversificada, jóias, artesanatos?

No Vale do Taquari você encontra isso e muito mais.

Somos ainda formiguinhas em se tratando de turismo, mas convidamos a todos a conhecer o nosso vale, o Vale do Acolhimento, o vale da natureza, de povo simples e hospitaleiro. Temos muito a aprender e muito a oferecer.

O Vale do Taquari vem ganhando destaque nas mídias, poucos dias atrás foi mencionado no programa Como Será da Rede Globo como destino férias.

Venha conhecer e se encantar com as belezas que você encontrará somente aqui!

Desejo a todos um abençoado Feliz Ano Novo!

Abraços e até a próxima!

Elisabete Lenhard – Gestora em Turismo