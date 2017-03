Em Dia com o Leão leva contadores às ruas para esclarecer dúvidas sobre imposto de renda

A entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física iniciou no dia 2 de março e segue até 28 de abril. Preocupado em auxiliar os contribuintes da região e incentivando a busca por orientações junto a especialistas, o Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat) promove, no próximo sábado (18), a ação Em Dia com o Leão.

Na ocasião, um grupo de profissionais da área contábil estará em frente à Caixa Econômica Federal de Lajeado (R. Júlio de Castilhos, 1029 – Centro), das 8h às 12h, respondendo a questionamentos e indicando a forma correta de apontar os rendimentos e despesas. Os contadores também pretendem sensibilizar a comunidade para que parte do imposto devido seja destinado aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). Além do atendimento pessoal, o sindicato vai entregar uma cartilha com instruções sobre o preenchimento e envio da declaração.

Obrigatória a todos que receberam rendimentos tributáveis cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70, a prestação de contas à Receita Federal exige cuidados, pois incoerências ou inconsistência de informações podem atrair a atenção do Leão, direcionando para a análise da Malha Fina e bloqueando a restituição do imposto retido.

Texto: Ascom Sincovat