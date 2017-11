Em Estrela, pneus se transformam em bonecos de neve e vão enfeitar a cidade

Um dos aspectos destacados na decoração natalina da cidade de Estrela, neste ano, é a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais. Das mãos de profissionais e voluntários, garrafas pet estão se transformando em lustres que, iluminados, darão mais beleza ao calçadão da Rua Fernando Abbot.

Além destas, de forma criativa pneus formam “bonecos de neve”. Para confeccioná-los estão sendo utilizados mais de 70, que depois vão enfeitar a Praça Henrique Roolaart, no centro da cidade. No mesmo local, uma árvore de Natal com cerca de 450 garrafas também fará parte da decoração do espaço.

A preocupação é de transformar o material reciclável em enfeites bonitos e diferenciados. “Queremos que seja transformado em algo inovador, que se destaque. Não é apenas pela cultura do reaproveitamento, mas pela cultura da transformação. Em algo bonito, diferenciado e útil”, afirma a primeira-dama Carine Schwingel.

A abertura do Natal em Estrela ocorre no próximo dia 24 de novembro, no Parque Princesa do Vale, com a “Chegada do Papai Noel”.

Texto: Ascom Estrela