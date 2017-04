No sábado (08) houve um acidente entre dois caminhões, no km 324, em Marques de Souza. O condutor de um caminhão de Dois Irmãos transitava no sentido interior-capital, quando dormiu e invadiu a faixa contraria, colidindo frontalmente em um caminhão com placas de Teutônia, que vinha no sentido contrário. O motorista q invadiu a faixa contraria teve algumas escoriações e foi encaminhado ao hospital de Marques de Souza.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom PRF