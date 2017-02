Em Paverama, desconto do IPTU é de 10% até o dia 28 de fevereiro

Os munícipes paveramenses que não aproveitaram o desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano de 20 % do mês de janeiro, tem mais uma oportunidade para quitar seus débitos. Desde o dia 1º de fevereiro o desconto passou a vigorar no valor de 10 %. Conforme a Secretaria de Finanças do Município, a expectativa é arrecadar até R$ 800 Mil com o pagamento do IPTU 2017.

Os carnês de pagamento estão disponíveis junto ao Setor de Cadastro na Administração Geral e na Loja Vargas de Canabarro – Para Moradores de Posses e Fazenda São José.

A Lei Municipal n°. 2.744/2016, prevê as seguintes datas para pagar o IPTU com faixas de desconto:

• 28 de fevereiro de 2017 = 10%

• 31 de março de 2017 = 5%

Onde pagar:

Os locais para pagamento do IPTU 2017 à vista são os seguintes:

• Banco do Banrisul, Caixa Econômica e nos agentes credenciados.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Cadastro na Secretaria da Fazenda ou pelo telefone 3761-1044.

O IPTU é um tributo que fica 100% no Município e reverte diretamente em benefícios para toda a comunidade em saúde, educação, obras, lazer, esporte, cultura, turismo, iluminação, emprego, renda, entre outros investimentos.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Paverama