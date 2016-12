Em Santa Clara do Sul, Posse do prefeito, vice e vereadores é sábado

Os futuros gestores públicos de Santa Clara do Sul serão empossados neste sábado, dia 31 de dezembro. A solenidade começa às 16h, no Clube Centro de Reservistas. Toda a comunidade está convidada a prestigiar o evento.

Além de empossar o prefeito Paulo Cezar Kohlrausch, o vice Fabiano Immich e os vereadores eleitos em outubro, a cerimônia marca a escolha da Mesa Diretora que comandará os trabalhos do Legislativo em 2017.

Depois da solenidade haverá a entrega do título de cidadão santa-clarense ao futuro prefeito Paulo Cezar Kohlrausch. A homenagem foi aprovada em sessão no dia 23 de novembro, num projeto de autoria dos vereadores Mauro Heinen, Márcio Haas, Edson Mallmann, Henrique Goettens e Eduardo Ferla.

Kohlrausch é natural de Marques de Souza. Filho de Acirio Kohlrausch e Dominga Terezinha Kohlrausch, tem quatro irmãos. Veio morar em Santa Clara do Sul em 1986 para trabalhar como operador de retroescavadeira na Associação de Desenvolvimento de Santa Clara do Sul. Tem dois filhos (Anderson, 24 anos e Vitória, 16 anos) e é casado com Iara Kohlrausch.

Paulo começou a deixar a sua marca política em Santa Clara do Sul em 1993, quando entrou para a história do município ao ser o primeiro presidente do Legislativo, logo após Santa Clara se emancipar de Lajeado, cargo que voltaria a ocupar em 1996. Foi prefeito por duas gestões (2005 a 2008 e 2009 a 2012).

Kohlrausch esteve à frente dos principais investimentos e obras realizados no município. Além de vereador e prefeito, foi assessor parlamentar, presidente do Consórcio Intermunicipal G8 e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari.

Políticos que serão empossados:

Prefeito: Paulo Cezar Kohlrausch;

Vice-prefeito: Fabiano Immich;

Vereadores: Rosani Maria Hendges Richter (PP), Mauro Antônio Heinen (PMDB), Marcelo Foltz (PT), Márcio Luiz Haas (PTB), José Adair Matthes (PP), Eduardo Ferla (PMDB), Helena Lúcia Herrmann (PMDB), Airton Teloken (PP) e Edson José Mallmann (PMDB).

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Santa Clara do Sul

Foto: Divulgação