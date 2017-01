Em seis meses, Município vai investir mais de 500 mil reais no Hospital Sant’Ana

Na terça-feira, 17, o Poder Executivo de Bom Retiro do Sul enviou para a Câmara de Vereadores três Projetos de Leis que firmam convênios com o Hospital de Caridade Sant’Ana. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade.

Cirurgias eletivas

Por meio desses convênios, o Município concede ao Hospital R$ 12.000 mensais para complementar o custo de cirurgias eletivas das seguintes especialidades: colecistectomia, hemorroidectomia, hernioplastia inguinal/unilateral, hernioplastia umbilical, hernioplastia incisional, histerectomia abdominal. O prefeito Edmilson afirma que esse convênio oferece aos munícipes procedimentos cirúrgicos difíceis de se obter em hospitais referenciados pelo SUS, na nossa região.

Serviços Ambulatoriais

Os Serviços Ambulatoriais do Hospital também estão garantidos, visto que o Município vai investir R$ 21.000 por mês. O valor será reajustado a partir de julho deste ano. De acordo com o prefeito Edmilson Busatto, o convênio complementa o custeio das despesas com profissionais de enfermagem, administração, materiais e medicamentos utilizados no atendimento ambulatorial, além da realização de até 30 raios-x mensais, para casos de urgência.

Investindo R$ 64.800 por mês até julho (considerando que o valor sofre reajuste no meio do ano de 2017) o prefeito Busatto garante também o plantão 24 horas, pelos sete dias da semana.

De acordo com o prefeito, esses convênios são fundamentais para o seguimento dos trabalhos do Hospital Sant’Ana. “É fundamental trabalharmos arduamente para mantermos e aumentarmos os investimentos na saúde. Essa área exige mais do que administração, mas, também, sensibilidade. Equilibrar isso à realidade orçamentária do nosso Município foi a linha de trabalho que nossa equipe adotou” finaliza Busatto.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul