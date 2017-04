“Emagrecer com saúde: musculação ou exercícios aeróbicos?” – por Luciana Lempfert

Quando buscamos o emagrecimento nos perguntamos o que é mais eficaz para um processo de emagrecimento. Ficamos na dúvida entre praticar a musculação ou exercício aeróbico para ter uma perda de peso significativa.

Em primeiro lugar todos nós precisamos saber que não é só na prática física que se consegue um emagrecimento bem sucedido, e sim, entender que é de suma importância que devemos procurar uma orientação nutricional, e assim, seguir uma dieta equilibrada.

Musculação – prioriza um alto gasto calórico, com boa intensidade, cuidando sempre com o peso; deve ter um volume baixo por grupo muscular, evitando que o foco seja a hipertrofia (aumento do volume muscular).

Exercício aeróbico – aceleração do metabolismo, promove a queima de calorias ocasionando a perda de peso.

Visto que a musculação ou exercícios aeróbicos, ambos proporcionam perda de peso, é preciso ter um acompanhamento profissional em academias para obter um treino especifico para o seu objetivo. Para atividades físicas realizadas por conta própria é preciso cuidar e respeitar o limite do corpo indiferente da atividade que praticar, pois o excesso de atividade física pode causar problemas sérios a saúde corporal.

Dicas importantes:

Além dos exercícios físicos, quais são os segredos para você emagrecer mais rápido e com saúde?

* Beba pelo menos 500ml de água 30 min antes de todas as refeições.

* Vá a um nutricionista e peça uma dieta que se adequa ao seu biótipo.

* Não beber bebidas alcoólicas, evitar ao máximo.

* Dormir cedo.

* Trocar o mercado pela feira, escolhendo alimentos mais saudáveis.

* Faça meditações para diminuir o stress, ajuda muito no processo de emagrecimento.

Luciana Lempfert é estudante de Educação Física