Emater incentiva produção de morango

A Emater/RS-Ascar, fez a entrega do último lote de mudas de morango. Neste ano foram entregues 17.200 mudas, sendo 12.800 mudas importadas do Chile, das variedades Camino Real, Pircinque, Albion e San Andreas e 4.400 nacionais variedade camarosa.

A Secretaria Municipal da Agricultura apoiou com o transporte das mudas nacionais e Pircinque, provenientes de Bom Princípio e Farroupilha.

A cultura do morango vem se tornando uma importante alternativa de renda para algumas famílias cruzeirenses, que tem investido na ampliação do cultivo. Além do cultivo comercial, muitas famílias adquirem mudas para plantio em horta caseira, para consumo próprio. Tradicionalmente, também está recebendo inscrições para aquisição de matrizes de morango até o final do mês de junho. A partir das matrizes, os produtores produzem suas mudas para a próxima safra.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul