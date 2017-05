Emater oferece curso de artesanato com escamas de peixe

A Emater/RS-Ascar, em parceria com a Secretaria de

Assistência Social de Marques de Souza, realizou um curso de artesanato com escamas de peixe para artesãs do município.

Os encontros ocorreram nos dias 08, 15 e 22 de maio à tarde, em espaço cedido pela Secretaria e material fornecido pela Emater. Participaram 10 artesãs e pessoas da comunidade.

Durante os encontros as participantes confeccionaram flores, terços, brincos e pulseiras, trabalho que exigiu pintura também. “Para mim é diferente. Nunca havia visto confeccionar esses objetos com escamas. Foi

muito interessante”, afirma a aposentada Arlete Hepp.

O extensionista da Emater, Diego de Oliveira, explica que a ideia é incentivar as artesãs a oferecerem este serviço em feiras e torná-lo uma nova alternativa para complemento da renda. “No dia 01 de julho teremos o jantar do peixe. Na edição passada a participação da comunidade surpreendeu, faltou ingresso. Este ano queremos ir além e com a maior

parte da produção de Marques de Souza”, diz Diego de Oliveira.

O curso foi ministrado pelas extensionistas da Emater Tânia Stein, do Escritório de Estrela e Letícia Mairesse, de Bom Retiro do Sul.

Texto: Ascom Marques de Souza