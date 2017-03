“Emater/RS-Ascar e os Clubes de Mães de Encantado/RS” – por Andreza Girelli

A ASCAR – Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural foi fundada, no estado do Rio Grande do Sul, em junho de 1955 e em 1977 foi constituída a EMATER – Associação Rio-grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Em Encantado, a ASCAR iniciou sua atuação em 13 de maio de 1966, quando, por meio do Decreto Municipal nº 724, foi celebrado o convênio para prestação de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares do município. O Prefeito Municipal que assinou o primeiro convênio foi o Senhor Adilar Giuseppe Bertuol e a Secretária Municipal era a Senhora Vládis S. Rissi.

A primeira equipe do Escritório Municipal de Encantado assumiu em setembro de 1966 e era composta por três engenheiros agrônomos, Srs. Antônio Reginaldo de Oliveira Araújo, Ciro Lucas Machado Cabrera e Henrique Roni Borne que atuavam na função de Agentes de Extensão em Agricultura; a Sra. Loracy Ireni Klein, que atuava como Agente de Extensão em Economia Doméstica e a Sra. Liane Maria Paveglio como Auxiliar de Administração.

Nesta mesma época, entre 1966 e 1970 foram fundados os primeiros clubes de mães de Encantado, sendo eles:

– Clube de Mães Futuro Promissor, da Linha Jacarezinho – 29/02/1967

– Clube do Lar Cultivamos a Alegria, da Linha Argola – 1967

– Clube de Mães Farrapos, do Bairro Centro – 28/08/1967

– Clube de Mães Unidas Venceremos, do Bairro Santo Antão – 1970

– Clube de Mães Alertas Donas de Casa, da Linha Auxiliadora – 1967

Seguindo o exemplo destes primeiros clubes, as demais comunidades foram se organizando e formando seus clubes de mães. Muitos deles permanecem em atividade até hoje.

Em 1989 os Clubes de Mães, juntamente com a Emater/RS-Ascar e a Legião Brasileira de Assistência (LBA), fundaram o Conselho Encantadense de Clubes de Mães, que hoje conta com a participação de dezoito clubes e reúne-se todas as últimas quintas-feiras de cada mês, na prefeitura municipal, sob a coordenação da Diretoria do mesmo e da Emater/RS-Ascar.

Inicialmente, as atividades que a Emater/RS-Ascar desenvolvia com os clubes de mães tinha como foco a alimentação, administração do lar, cuidados higiênicos e preventivos de saúde, primeiros socorros, jardinagem, horta, pomar, confecção de colchões e cobertores, trabalhos manuais, como tricô, crochê, costura, ponto cruz, fuxico, macramé e outros.

Atualmente, muitos temas que a Emater/RS-Ascar trabalha junto aos clubes de mães continuam os mesmos, porém, dentro de um contexto atual, e outros foram incorporados acompanhando a evolução da sociedade, como acesso às políticas públicas e direitos socioassistenciais, educação e promoção da saúde, plantas bioativas, saneamento, organização rural, promoção da cidadania e organização social e segurança e soberania alimentar, sempre visando a união, organização, saúde, bem-estar e a valorização das mulheres, tanto no meio rural, bem como na área urbana.

Durante todo este tempo, aconteceram muitos eventos realizados pelos clubes de mães ou com a participação destes, entre eles: chás, exposições, festas, encontros, jantares, almoços, cursos, excursões, e ressaltamos a confecção do bolo de 100 metros em comemoração ao centenário de Encantado, a participação na produção dos pães de forno da Suinofest, o Encontro de Mulheres com escolha da mãe do ano, campanha do agasalho, semana do empreendedorismo, festival do sorvete, entre outros.

Outro trabalho que se destaca nos clubes de mães é o artesanato, onde algumas sócias que possuem habilidades, com o apoio da Emater/RS-Ascar e da agência local do SINE, fizeram a carteira de artesão e desta forma, podem comercializar seus produtos legalmente. O grupo do artesanato dos clubes de mães faz exposição e venda dos seus trabalhos todas as primeiras e segundas sextas-feiras de cada mês, em frente à casa da cultura e participa da Suinofest e do Festival do Sorvete.

É com muita satisfação que a Emater/RS-Ascar desenvolve várias ações em parceria com os Clubes de Mães, grupos que iniciaram praticamente ao mesmo tempo que a Emater. A organização destes clubes é fruto do empenho da primeira Agente de Extensão em Economia Doméstica e atualmente conta com o trabalho da Extensionista Rural Social e de toda a equipe do escritório municipal da Emater/RS-Ascar de Encantado.

Andreza Girelli – Extensionista Rural Social da Emater/RS-Ascar

Escritório Municipal de Encantado/RS