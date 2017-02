Emater/RS repassa relatório de atividades de 2016 à administração de Westfália

A produção primária é, hoje, o principal pilar que sustenta a economia de Westfália. Ela se faz presente através da produção de leite, da suinocultura, da avicultura de corte e da avicultura de postura. Nesse sentido, a Emater/RS-Ascar é a grande parceira da Administração Municipal para o desenvolvimento de ações voltadas ao setor primário.

Na tarde desta quinta-feira, dia 02 de fevereiro, o extensionista rural da Emater/RS – Ascar, Marcelo Müller, repassou ao prefeito de Westfália, Otávio Landmeier, o relatório de atividades da entidade referente ao ano passado. O material repassado divulga as ações promovidas pela Emater/RS – Ascar em 2016, propriedades atendidas e trabalho monitorado, cursos realizados, e conhecimentos adquiridos em eventos fora do Município. Além disso, destacam-se também ações sobre a temática do leite, a humanização dos atendimentos, o Crédito Rural, o fomento à sucessão rural, e a proteção de nascentes.

Müller ponderou que a parceria entre a entidade e a Administração Municipal é de suma importância para o desenvolvimento de Westfália. “Transparência, trabalho, representatividade, comprometimento e legitimidade são sinônimos desta grande parceria de trabalho em prol do desenvolvimento rural do Município”, apontou. Na oportunidade, Landmeier ainda agradeceu pela dedicação da entidade, sempre primando pelo desenvolvimento e crescimento de Westfália.

Produção primária em números

De fundamental importância para um melhor escoamento da produção, Westfália tem, hoje, uma rede viária de 140,97 quilômetros. Ela está subdividida da seguinte forma, somando-se as quatro localidades municipais: 53,518 quilômetros de asfalto e 87,452 quilômetros de estrada de chão.

A produção leiteira registra, anualmente, um total aproximado de 18 milhões de litros de leite, tornando esta a atividade mais significativa da agropecuária municipal. Neste ramo, estão envolvidos 371 produtores. A suinocultura de corte, por sua vez, envolve 83 produtores westfalianos. Conta com uma produção anual aproximada de 63 mil suínos.

A avicultura de corte é outra atividade de suma importância ao Município, uma vez que são vendidos, anualmente, cerca de 25 milhões de frangos a cooperativas e empresas integradoras, envolvendo 122 produtores. Já a avicultura de postura conta com sete produtores com atividade de grande escala, apresentando uma capacidade instalada de aproximadamente 440 mil aves.

Outras alternativas em agronegócios também já surgem no Município: produção de cogumelos, produção de leite de cabra, fruticultura (especialmente a produção de uva), e produção de hortigranjeiros. Assim, Westfália tem 1.457 hectares disponíveis para a realização de atividades agropecuárias.

Já com relação aos corpos hídricos – açudes -, o Município conta com um total de 105 propriedades, totalizando 56,77 hectares de lâmina d’água, apresentando excelente potencial para a piscicultura.

Neste contexto e para manter e ampliar o potencial produtivo do setor primário, foram elaborados 88 projetos de crédito, investindo R$ 5,8 milhões nas mais distintas atividades produtivas existentes.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Westfália

Foto: Paloma Driemeyer Valandro