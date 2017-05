Embalagens de agrotóxicos serão coletadas no dia 29 de maio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Imigrante informa que a coleta de embalagens de agrotóxicos será realizada no dia 29 de maio.

No ato do recolhimento, o produtor deverá portar o número da Inscrição Estadual (número do talão de produtor). Não serão recolhidas embalagens com restos de produtos, produtos abolidos, e embalagens não reconhecidas como de agrotóxicos, por exemplo, garrafas PET.

A equipe do recolhimento segue o roteiro abaixo:

– 8h30min – Linha Ernesto Alves, na propriedade de Ilvo Pott;

– 9h Arroio da Seca Baixa, Centro Comunitário;

– 9h30min Linha Herval, na propriedade de Liro Altevogt;

– 10h Centro, na Prefeitura Municipal;

– 10h30min Linha Castro Alves, na propriedade de Herbert Magedanz;

– 11h Linha Imhoff, na S. E. Avante;

– 13h Linha Boa Vista 37, na propriedade de Luciano Carminatti;

– 13h30min Linha Rosenthal, no Salão Comunitário

– 14h Daltro Filho, no antigo posto de saúde;

– 14h30min Vale da Harmonia, na propriedade de Andrigo Lumi;

– 15h Linha Harmonia Alta, na propriedade de Valdir Rabaioli;

– 15h30min Linha Garibaldi, na propriedade de Délio Barili;

– 16h Linha Rechts, na propriedade de Eduardo Spies;

– 16h30min Linha Michels, na propriedade de Vlademir Haack.

A ação é executada pela Associação Rural de Lajedo, coordenada pela Fundação Pró-Rio Taquari, e é apoiada pela Prefeitura Municipal, STR e Emater-Rs/Ascar de Imigrante.

Texto: Ascom Imigrante