EMEF Ipiranga está na final de concurso em Língua Alemã

No dia 9 de junho ocorreu a final estadual do Concurso de Leitura em Língua Alemã (Vorlesewettbewerb) no Instituto de Educação Ivoti. Após conquistar o 1º lugar na etapa regional na categoria“Zweitsprache”, traduzido para o português como alemão, como 2ª língua, na semana passada, no Colégio Sinodal Gustavo Adolfo em Lajeado, Larissa Uebel, representando a EMEF Ipiranga, conquistou o 2º lugar estadual.

Larissa, aluna do 9º ano, filha de Louvani Ahlert Uebel e Ademir Uebel, moradora da Linha Leopoldina, aprendeu a falar alemão (dialeto) em casa. Na escola, continua aprimorando seus conhecimentos no idioma. “Um dos vários exemplos de que aprender uma língua em casa (italiano, alemão ou qualquer forma dialetal) antes do português ou antes de ingressar na escola é positivo para o processo de aprendizagem”, reforça a professora Aline Horst.